السيسي يشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وحذر السيسي من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، كما شدد على ضرورة التحرك العاجل لإنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأكد على ضرورة فتح آفاق المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، نقل وزير الخارجية الأمريكي تحيات الرئيس الرئيس جو بايدن وتقديره لدور مصر الراسخ في إرساء السلام والاستقرار بالشرق الأوسط.

وتناول اللقاء تناول الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم استعراض آخر مستجدات الجهود المشتركة للوساطة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين.