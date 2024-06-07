ما دلالات وتداعيات وضع إسرائيل وحماس والجهاد على "قائمة العار" الأممية؟

أثار القرار الأممي الأخير بإدارج الجيش الإسرائيلي وحركتي حماس والجهاد الإسلامي على "قائمة العار" الأممية للضالعين في انتهاكات حقوق الأطفال، جملة من التساؤلات حول القرار، وماذا يترتب عليه وما هي أبرز تداعياته؟

ودخلت إسرائيل بعد صدور القرار في حالة من القلق الكبير خيم على الأوساط السياسية، حيث يرى مراقبون بأن الخطوة الأممية ستؤدي إلى فرض عقوبات من بعض دول العالم ضد إسرائيل تشمل حظراً مباشراً على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وحملت السنوات السابقة تهديدات كبيرة من الأمم المتحدة لوضع إسرائيل على القائمة السوداء، ولكن قراراً بهذا الشأن لم ير النور في حينها، الا أن الحرب الإسرائيلية الدائرة على غزة منذ 7 من أكتوبر الماضي دفعت باتجاه إصدار القرار الأممي، في محاولة للحد من الجرائم المروعة المرتكبة ضد الأطفال في غزة.

ساري المفعول لأربع سنوات

وسيدخل القرار الأممي بضم إسرائيل وحركتي حماس والجهاد للقائمة السوداء حيز التنفيذ بعد نشره رسمياً، ويعتبر ساري المفعول لمدة 4 سنوات، حيث تضم القائمة السنوية المعروفة إعلامياً باسم "قائمة العار"، الأطراف المشاركة في نزاعات مسلحة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال.

واعتبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" مؤخرا، أن قطاع غزة غدَا المكان الأخطر في العالم على حياة الأطفال، مشيرة إلى أن 90 بالمئة من أطفال غزة يفتقرون إلى الغذاء اللازم للنمو السليم، ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 15 ألف طفل قتلوا خلال الحرب، ونزح منهم قرابة 900 ألف آخرين لا يحصلون على ما يكفي من الماء والغذاء والدواء.

وأضافت اليونيسف "في قطاع غزة، أدت أشهر من الأعمال القتالية والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية إلى انهيار النظامين الغذائي والصحي مما أدى إلى عواقب كارثية على الأطفال وأسرهم".

تنديد إسرائيلي واسع

ونددت إسرائيل بالقرار على لسان مسؤوليها، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال في بيان إن الأمم المتحدة "أضافت نفسها إلى قائمة التاريخ السوداء حين انضمت إلى مَن يدعمون القتلة من حماس".