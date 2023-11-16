تقدر بـ200 مليار دولار.. الرئيس الجزائري يؤكد العزم على استرجاع الأموال المنهوبة

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، عزم والتزام الدولة باسترجاع الأموال المنهوبة المحولة إلى الخارج، والعقارات التي تم بيعها واقتناؤها بشكل غير قانوني في الخارج.

وقال تبون، بحسب ما أورده تلفزيون "الشروق" المحلي، إن "الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال تجاوب معنا وأعطى موافقة مبدئية في هذا الإطار".

وشدد على أن "العدالة قامت بدورها في استرجاع الأموال المنهوبة" مشيرًا إلى أن "الدولة تبقى حريصة على متابعة ومراقبة أموال البنوك العمومية بصفة دائمة".

وتُقدر الأموال المنهوبة في الجزائر بـ 200 مليار دولار، بحسب تقديرات خبراء اقتصاديين ومسؤولين في البلاد.