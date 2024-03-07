العراق.. ميليشيات إيران تتصارع على رئاسة "الحشد الشعبي"

إذ طالبت كتلة العصائب في البرلمان العراقي بشكل رسمي بإقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بعد لقائه مع سليمان، بينما برر الفياض اجتماعه مع أمير قبائل الدليم، بأنه جاء مصادفة، ولم يكن مخططاً له.

ليس جديدا

وقال السياسي العراقي ناجح الميزان، لـ"إرم نيوز"، إن "الخلاف الأخير ما بين الفياض والعصائب، هو صراع على رئاسة الحشد الشعبي ولما لهذه الهيئة من أهمية مالية وكذلك انتخابية". وأضاف أن "الصراع بين الفصائل المسلحة على المناصب والمنافع ليس بجديد، فهي تقاتل وتتاجر بأي شيء من أجل ذلك".

وبين الميزان أن العصائب تريد "التمدد والتغلغل داخل مفاصل الدولة المهمة، وخاصة الأمنية والعسكرية، فهي سعت سابقاً للاستحواذ على جهاز المخابرات، لكن كان هناك فيتو أمريكي قوي على تولي الميليشيات جهازاً أمنياً حساساً كذاك، كما سعت للحصول على جهاز الأمن الوطني، لكن هذا الأمر لاقى اعتراض أطراف سياسية حتى قوى من الإطار التنسيقي نفسه".

السن القانونية

وأضاف أن "العصائب استغلت حادثة لقاء الفياض بعلي حاتم سليمان، رغم عفوية اللقاء، ولا توجد أي تهمة مثبتة على أمير قبائل الدليم، غير اتهامات تطلق عليه من قبل حلفاء إيران لغرض التسقيط ليس إلا، لكن العصائب استغلت اللقاء لإسقاط الفياض سياسياً، ومحاولة عزله بهدف الاستحواذ على منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وإثارة قضية أنه بلغ السن القانونية للتقاعد".

ودعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، أمس الأربعاء، فالح الفياض للاستقالة من هيئة الحشد الشعبي لتجاوزه السن القانونية، وأشار عليه بالتوجه إلى العمل السياسي، وليس من الصحيح زج الحشد الشعبي بالعمل السياسي، وإنما بالأمور الأمنية فقط، جاء ذلك خلال حوار معه ضمن ملتقى الرافدين الذي يعقد في العاصمة بغداد.