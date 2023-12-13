"نغرق في الوحل والأمراض".. الشتاء يعمّق جراح النازحين في غزة

وحسب التقارير الدولية، فإن 1.9 مليون فلسطيني من قطاع غزة نزحوا من أماكن سكناهم بفعل الحرب الإسرائيلية على القطاع، إلى أماكن أخرى، واتخذ بعضهم المدارس والمستشفيات كمراكز للإيواء.

وقال النازح من حي الشجاعية بغزة لمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، سلامة السرسك، إنه "ومنذ الليلة الماضية لم نتمكن من النوم في الخيمة التي نصبناها بشق الأنفس بسبب الكميات الكبيرة من الأمطار التي تساقطت علينا".

وأضاف السرسك، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "مياه الأمطار أغرقت خيام النازحين داخل المستشفى، والطرقات التي بينها، كما أن الأغطية التي حصلوا عليها من المؤسسات الإغاثية غرقت بالكامل ولم تعد صالحة للاستخدام".

وأشار السرسك، إلى أنه "ومنذ دخول فصل الشتاء والجميع متخوفون من الأمطار ويستعد لها عبر تغطية الخيام بالنايلون ووضع السواتر الترابية على أطرافها"، مستدركاً: "إلا أن الكميات الكبيرة من المياه أغرقت كل شيء".

وحسب النازح الفلسطيني، فإن "معاناة النازحين ازدادت مع دخول فصل الشتاء، فهم عرضة للبرد الشديد ولا يمتلكون الملابس والأغطية اللازمة لتدفئهم"، و أضاف قائلاً: "نقترب من بعضنا كثيراً خلال الليل للحصول على بعض الدفء ولا يوجد لدينا أي وسائل للتدفئة".