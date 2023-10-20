اتفاق تونسي إيطالي للحد من الهجرة غير النظامية

وقعت السلطات التونسية والإيطالية مذكرة تفاهم بشأن الهجرة غير النظامية تهدف إلى خلق آلاف فرص العمل للمؤهلين وإعادة النظر في التعاطي مع المهاجرين غير النظاميين.

وذكرت وكالة "نوفا" الإخبارية الإيطالية، اليوم الجمعة، أنّ نائب رئيسة الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، وصل اليوم إلى تونس، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن الهجرة النظامية مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار.

ووفقا للوكالة الإيطالية، سيؤدي الاتفاق إلى خلق قنوات جديدة للهجرة النظامية بين البلدين، ما يتيح لـ 4000 عامل تونسي مؤهل فرصة القدوم والعمل في إيطاليا.