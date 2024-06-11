"الهلال الأحمر": إسرائيل استخدمت شاحنة مساعدات في عملية النصيرات‎

قالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني الاثنين، إن قوات إسرائيلية استخدمت شاحنة مساعدات للتسلّل إلى مخيم النصيرات بوسط غزة خلال عملية تحرير 4 رهائن إسرائيليين في نهاية الأسبوع.

وحذّر الهلال في بيان من "خطورة استخدام قوات الاحتلال اول أمس السبت لشاحنة مساعدات انسانية من أجل التسلل الى مخيم النصيرات".

وأوضح أن "قوات الاحتلال قامت بغدر الناس والتنكر بغطاء المساعدات التي يتوق لها المدنيون في ظل معاناتهم من مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي".

وشدد الهلال الأحمر على أن "هذا الفعل يعرض سلامة الطواقم العاملة في مجال الاغاثة للخطر".

وقالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر نبال فرسخ في تصريح لوكالة "فرانس برس" إن "سابقة كهذه تضع عمّال الإغاثة محل تشكيك في المستقبل".

ولدى سؤاله بشأن بيان الهلال الأحمر، الإثنين، أحال الجيش الإسرائيلي "فرانس برس" إلى منشور على منصة "إكس" يعود إلى الثامن حزيران/يونيو ينفي فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن تكون القوات دخلت النصيرات في حافلة للمساعدات ويصف ما يروّج بهذا الشأن على أنه "شائعات".

وتم تحرير 4 رهائن كانوا محتجزين في غزة بعملية عسكرية إسرائيلية في مخيم النصيرات، السبت.

والرهائن الذين تم تحريرهم هم نوعا أرغماني (26 عاماً) وألموع مئير (22 عماً) وأندري كوزلوف (27 عاماً) وشلومي زيف (41 عاماً) وخُطفوا من "مهرجان نوفا الموسيقي" خلال هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر.