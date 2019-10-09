مع بدء العملية العسكرية التركية.. موجة نزوح في شمال شرقي سوريا

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، أن موجة نزوح للمدنيين، بدأت من مدن بشمال شرقي سوريا، بعيد إعلان تركيا إطلاق عملية عسكرية، تستهدف قوات سوريا الديمقراطية المسيطرة على المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم بدأت تركيا عملية عسكرية ضد القوات التي يقودها الأكراد، بضربات جوية على بلدة رأس العين الحدودية.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد في بلدة تل أبيض السورية قوله إنه سمع دوي انفجارات وشاهد تصاعد أعمدة الدخان على الحدود مع تركيا مضيفًا أن السكان يفرون من البلدة.

بدوره أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم التركي على مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا ”دفع آلاف المدنيين إلى النزوح“.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن ”النازحين من منطقة رأس العين يتوجهون جنوبًا نحو مدينة الحسكة، فيما يفر سكان قرى منطقة تل أبيض إلى المدينة“.