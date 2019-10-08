الرئيس العراقي يدعو المحافظين لتلبية مطالب المحتجين

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، مسؤولي المحافظات إلى ضبط النفس والإسراع بتلبية مطالب الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد، منذ نحو أسبوع.

وجاء ذلك خلال اجتماع بمكتبه في بغداد مع محافظي محافظات البلاد، باستثناء إقليم كردستان شمال العراق، وفق بيان صادر عن الرئاسة.

ونقل البيان عن صالح تأكيده ”ضرورة تهدئة الأوضاع في مختلف المحافظات من خلال ضبط النفس بما يحفظ الأمن والاستقرار“.

وشدد صالح على“أهمية حماية المتظاهرين السلميين، وحماية الأمن العام، ومنع إراقة مزيد من الدماء، والتصدي لأي اعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة“، مشيرًا إلى ”فتح تحقيق عاجل بشأن الاعتداءات التي رافقت التظاهرات“.

ودعا صالح المحافظين إلى ”ضرورة الإسراع بتنفيذ طلبات المواطنين في محافظاتهم بتوفير فرص عمل للشباب المتعطلين، وتلبية الاحتياجات المشروعة في الحياة الحرة الكريمة، وتهيئة مشاريع السكن والنهوض بواقع الخدمات، والتصدي للفساد المالي والإداري وإحالة المفسدين إلى القضاء“.

ويشهد العراق منذ أسبوع احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.