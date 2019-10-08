قرقاش: التطورات الخطيرة المحيطة بسوريا تداعيات للانقسام العربي

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، إن التطورات الخطيرة والمحيطة بسوريا، ما هي إلا تداعيات للانقسام العربي الحالي، في إشارة إلى الاستعدادات التركية لبدء عملية عسكرية في الأراضي السورية.
وكتب قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر ”التطورات الخطيرة والمحيطة بسوريا، ما هي إلا تداعيات للانقسام العربي الحالي، دول عربية انهارت مؤسساتها وانتهكت سيادتها وغدت مهددة في وحدة ترابها الوطني. لا سبيل إلا العمل على عودة النظام العربي الإقليمي فما يحدث أمامنا بذور أزمات مستدامة يرويها الانقسام الحالي“.