قرقاش: التطورات الخطيرة المحيطة بسوريا تداعيات للانقسام العربي

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، إن التطورات الخطيرة والمحيطة بسوريا، ما هي إلا تداعيات للانقسام العربي الحالي، في إشارة إلى الاستعدادات التركية لبدء عملية عسكرية في الأراضي السورية. وكتب قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر ”التطورات الخطيرة والمحيطة بسوريا، ما هي إلا تداعيات للانقسام العربي الحالي،…