العراق.. مقتل رجل أمن وإصابة 4 بإطلاق نار شرق بغداد

قتل رجل أمن وأصيب 4 آخرون، بينهم ضابطان، يوم الثلاثاء؛ إثر إطلاق نار قرب ساحة المظفر بمدينة الصدر شرقي بغداد.

وقالت قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع العراقية، في بيان، إنه ”خلال تأمين الحماية للمجلس البلدي والمحكمة والمتظاهرين قرب ساحة المظفر، عبر قوة غير مسلحة تابعة لحماية المنشآت، وأثناء تواجدها قرب المتظاهرين، تعرضت إلى إطلاق نار كثيف“.

وأوضح البيان، أن ”إطلاق النار أسفر عن مقتل أحد العناصر الأمنية، وإصابة أربعة آخرين، بينهم ضابطان اثنان“، دون تحديد مطلق النار أو درجة الإصابات، مضيفًا أنّه ”لم ترد القوة على النار بالمثل؛ منعًا لتصعيد قد يقود إلى مزيد من الضحايا“.

وتابع: ”نؤكد على أهمية الحفاظ على سلمية التظاهر، وتأمين حماية المتظاهرين والمؤسسات والمصالح العامة والخاصة، وستتعامل قواتنا الأمنية مع أيّ مسلح يستهدف القوات الأمنية، ويعرض حياة المتظاهرين للخطر وفق القانون“.

والثلاثاء الماضي، بدأت الاحتجاجات من بغداد؛ للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي؛ إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.

ولم تتمكن الحكومة من كبح جماح الاحتجاجات المتصاعدة، رغم فرض حظر التجوال، يومي الخميس والجمعة.

ويحتج العراقيون، منذ سنوات طويلة، على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء، فضلًا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.