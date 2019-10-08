الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس في شمال شرق سوريا

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ذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يدعو جميع الأطراف في شمال شرق سوريا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذلك بعد أن سحبت الولايات المتحدة قواتها من المنطقة مما يمهد لضربة تركية على القوات التي يقودها الأكراد والمتحالفة مع واشنطن. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش ”من المهم للغاية أن يمارس…