نتنياهو يكلف 10 محامين للدفاع عنه وتبرئته من تهم الفساد

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية ”كان“، الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلف 10 محامين للمشاركة في الدفاع عنه ومحاولة تبرئته من قضايا الفساد التي يحاكم بشأنها حالياً.

وقالت الإذاعة إن فريق الدفاع التابع لنتنياهو سيحاول إنهاء تهم الاحتيال وخيانة الثقة والأمانة، إذ يشارك في جلسة الاستماع 10 محامين عن نتنياهو مقابل 20 من كبار المدعين العامين وعلى رأسهم المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت.

وبدأت الأحد، المرحلة الثانية من جلسات الاستماع في ملفات الفساد المنسوبة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في حين أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجلسات تتمحور في يومها الثالث على ”القضية 4000″، المتعلقة بمنح نتنياهو امتيازات لشركة ”بيزك“ ومالكها.

وكانت جلسات الاستماع قد انطلقت الأربعاء الماضي وتعلقت بملف رقم 4000 المتعلق بمنح امتيازات لصاحب الموقع الإخباري العبري Walla مقابل تغطية إعلامية جيدة لرئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن يناقش محامو نتنياهو في جلسات الأحد والاثنين، ملف 1000 وملف 2000 على التوالي. وسيحاول المحامون إقناع فريق المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة بعدم وجود أي تضارب للمصالح في ما قام به رئيس الوزراء أو قرارات اتخذها، وبالتالي ما من جريمة جنائية.