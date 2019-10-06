”حماس“: ”فتح“ لن تفوز بأي انتخابات وإجراءات اشتية في غزة عنصرية

قال نايف الرجوب أحد قيادات حركة ”حماس“ في مدينة الخليل المحتلة، الأحد، إن حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لن تفوز بأي انتخابات مقبلة وتعيش أسوأ مراحلها.

وحسب الرجوب، فإن حركة فتح تواجه تراجعاً في شعبيتها بالضفة الغربية، وأوضاعها الداخلية متأزمة، مؤكدًا على أن الحركة ”لن تحقق الفوز في الانتخابات لا في معاهد ولا جامعات ولا بلديات ولا مجلس تشريعي ولا في مجلس وطني ولا رئاسة، في حال أقيمت انتخابات نزيهة“، بحسب ”دنيا الوطن“.

واعتبر الرجوب أن ”أن الأهم من الانتخابات هو فترة ما قبل الانتخابات التي يجب أن يُسمح فيها بحرية التعبير، وحرية التنظير والتبشير، وأيضًا مرحلة ما بعد الانتخابات هي مهمة، وهي مرحلة التسليم بنتائج الانتخابات، واحترام صوت المواطنين، وليس كما جرى في العام 2006 عندما لم يتم احترام النتائج“.

من جهته، قال حازم قاسم الناطق باسم حركة ”حماس“ إن ”استمرار الإجراءات العنصرية التي تمارسها حكومة الدكتور محمد إشتية ضد أهالي قطاع غزة، تزيد الشرخ في الحالة الفلسطينية، وتعقد المشهد الفلسطيني“.

وأضاف في تغريدة عبر ”تويتر“، أن ”سياسة التمييز التي تمارسها حكومة إشتية ضد القطاع، هي وصفة لإضعاف الحالة الفلسطينية التي تواجه واحدة من أخطر تحدياتها“.