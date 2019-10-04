شهيد فلسطيني وإصابات برصاص الاحتلال في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء الجمعة، استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود القطاع، خلال فعاليات جمعة ”المصالحة خيار شعبنا“ ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إن ”مواطنًا فلسطينيًا استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة“.

وأضاف القدرة أن ”الطواقم الطبية تعاملت مع 11 إصابة بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الجمعة الـ 77 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة“.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار دعت لجمعة ”المصالحة خيار شعبنا“ على الحدود الشرقية لقطاع غزة، ضمن فعاليات مسيرة العودة، فيما شارك عدد من المواطنين في هذه الفعاليات.