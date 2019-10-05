مسؤول عراقي يدعو المتظاهرين إلى تأجيل الاحتجاجات إكرامًا لـ“الإمام الحسين“ (فيديو)

دعا محافظ النجف لؤي الياسري، أمس الجمعة، المتظاهرين إلى تأجيل تظاهراتهم لما بعد زيارة أربعينية الإمام الحسين، إكرامًا لـ“سيد الشهداء“.

وقال الياسري في تصريح لقناة العراقية الرسمية ”على المتظاهرين تأجيل تظاهراتهم إكرامًا لسيد الشهداء الإمام الحسين وزواره“.

وأضاف أن ”التظاهرات ستؤخر إنجاز المشاريع الخدمية في المحافظة“.

وأثار طلب الياسري تعليقات لاذعة من قبل عراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد المعلقين: ”يا فهيم الإمام الحسين علمنا نثور على الظلم وهذا الوقت المناسب. طول السنين نروح زيار’ ما بيها شي إذا سنة نتظاهر على الفساد والظلم اللي الإمام الحسين استشهد بسببهم لعد شوكت نطبق كلام أهل البيت عليهم السلام. الحسين مو بس زيارة ومراسيم وأكل الحسين فعل يا جاهل“.

وقال آخر: ”أخذك الله إن شاء الله ليش هما طالعين كرنفال لو حفلة لك حيوان ناس تتآكل من الزبل طالعين من الظلم والجوع هاي هي ثورة الحسين“.