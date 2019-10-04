رئيس البرلمان العراقي يعلن دعمه للمتظاهرين.. ويطالب بالتحقيق في الاعتداء عليهم

أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الجمعة، دعمه لمطالب المتظاهرين في البلاد المستمرة لليوم الرابع على التوالي؛ بهدف الإصلاح وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد. ودعا إلى ”ضرورة الدعوة للتحقيق في الاعتداء على المحتجين“.

وقال الحلبوسي في كلمة مباشرة للمتظاهرين من مجلس النواب: إنّه ”يجب أن تكون هناك إجراءات حقيقية تنسجم مع مطالب المتظاهرين“. مؤكدًا دعمه لمطالبهم، وقال: ”نؤكد دعمنا للمتظاهرين ومطالبهم ونطالبهم بإسناد الدولة“.

وفي معرض إشارته للفساد في العراق، اعترف رئيس البرلمان بتفشي الفساد، مضيفًا: ”نحتاج إلى منظومة تواجه الفساد على جميع المستويات“، مبينًا أن ”الفساد لا يقل خطرًا عن الإرهاب“.

ودعا الحلبوسي المتظاهرين إلى حماية المباني الحكومية، وقال: ”بنيت هذه المباني من قوت الشعب وإعادة تأهيلها سيكون على حساب الشعب“.

واقترح إطلاق مشاريع سكنية بأسعار يسرية مع توفير فرص عمل للعاطلين، مشيرًا إلى ”وجود أكثر من مليون وربع المليون عائلة في العراق تعاني من الفقر والحرمان“.