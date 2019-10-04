السيستاني يحثّ على الابتعاد عن العنف في العراق‎

دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، اليوم الجمعة، إلى عدم استخدام العنف المفرط ضد الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد لليوم الرابع على التوالي، ضد الفساد وسوء الأوضاع الخدمية والاقتصادية.

وتلا خطيب صلاة الجمعة في كربلاء أحمد الصافي، وكيل المرجع السيستاني، بيانًا عن الأخير، أكد فيه أن ”الجميع يجب عليه أن يعي خطورة استخدام العنف المفرط ضد الحركة الاحتجاجية“، مضيفًا أن ”تجاهل الإصلاح وتحسين الأوضاع ساهم في تصاعد التظاهرات“.

وقال الصافي: ”وقعت في الأيام الماضية أحداث مؤلمة خلفت ضحايا وجرحى وأضرارًا في المؤسسات الحكومية وغيرها“، مضيفًا: ”طالما طالبت المرجعية الدينية السلطات الممسكة بزمام الحكم أن تقوم بخطوات جادة في سبيل الإصلاح ومكافحة الفساد وتجاوز المحاصصة“.

وحمل المرجع السيستاني، البرلمان العراقي المسؤولية الأكبر في تحقيق مطالب المتظاهرين؛ بسبب سلطته الرقابية والتشريعية، مشددًا على ضرورة القيام بالإصلاح الحقيقي قبل فوات الأوان.

وحث السيستاني في كلمته حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بالاستماع إلى مطالب المتظاهرين بتوفير فرص العمل للعاطلين والابتعاد عن المحسوبية، داعيًا إلى ”قبول اقتراح المرجعية الدينية في النجف الذي اقترحته عام 2015، بتشكيل لجنة خارج قوى السلطة هدفها تحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد“.

وفي ختام الخطبة الثانية لصلاة الجمعة، دعا أحمد الصافي بأن يتم تغليب العقل والمنطق عند من بيدهم المسؤولية والسلطة.

ويشهد العراق لليوم الرابع على التوالي، احتجاجات مناهضة للسلطة الحاكمة؛ للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وصل عدد القتلى خلالها إلى نحو 40، وفقًا لمصادر طبية وأمنية.