الأمن العراقي يفرّق بالقوة مظاهرة في الديوانية

فرّقت قوات الأمن العراقية، الخميس، بالقوة مظاهرة وسط محافظة الديوانية جنوبي البلاد، وأوقفت عددًا من المتظاهرين، بحسب مصدر عسكري.

وقال صفاء كامل، وهو ضابط برتبة مقدم في قيادة عمليات الفرات الأوسط (تابعة للجيش)، إن ”قوات مكافحة الشغب فرّقت مظاهرة للمئات من المدنيين بالقرب من مبنى المحافظة وسط مدينة الديوانية (مركز المحافظة)“.

وأوضح أن ”قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي في الهواء واستخدمت الغازات المسيلة للدموع، في عملية تفريق المظاهرة التي رافقها اعتقالات طالت عددًا من المتظاهرين“، دون رصد إصابات على الفور.

وأضاف كامل أن ”المتظاهرين لا يزالون في الشوارع القريبة من مركز المدينة“.

وتشهد بغداد وعدة محافظات عراقية، منذ الثلاثاء، احتجاجات شعبية راح ضحيتها 21 قتيلًا، حتى الساعة (14:25 ت.غ) من عصر الخميس.

ولاحتواء الاحتجاجات المتصاعدة المناهضة للفساد والبطالة وسوء الخدمات، فرضت الحكومة العراقية حظرًا للتجول بعدد من المحافظات، قوبل بخروج مئات المتظاهرين إلى شوارع العاصمة بغداد.

ويحتج العراقيون، منذ سنوات طويلة، على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء، فضلًا عن البطالة والفساد.