التحالف الدولي يكشف وضع منشآته بعد انفجار المنطقة الخضراء ببغداد

أعلن التحالف الدولي في العراق أن انفجارًا وقع في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين بالعاصمة بغداد، فجر الخميس، لم يطل أيًا من منشآته.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم قوات التحالف مايلز كاجينز.

وأفادت قناة ”الحرة“ الأمريكية، اليوم، بسماع دوي انفجار قوي في المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية ومقار السفارات الأجنبية، ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.

ولم يصدر بيان على الفور من السلطات العراقية حول الانفجار حتى (الساعة 6:00 تغ).

وفرضت قوات الأمن العراقية فجر اليوم الخميس، حظرًا شاملاً للتجوال في عموم العاصمة بتعليمات من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مسعى لاحتواء موجة الاحتجاجات التي انطلقت الثلاثاء الماضي.

وقتل 12 متظاهرًا بينهم عناصر أمن وجرح واعتقل المئات منذ الثلاثاء الماضي، فيما تم اقتحام وإضرام النيران في مباني المحافظات ومؤسسات حكومية ومقار للأحزاب في ذي قار وميسان والنجف.