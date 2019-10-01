العراق يعلق العمل بقنصليته في مشهد الإيرانية

قررت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، تعليق العمل في قنصلية جمهورية العراق بمدينة مشهد الإيرانية؛ على خلفية الاعتداء الذي طال دبلوماسيين عراقيين، وفق ما أعلن المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف.

وقال الصحاف في بيان صدر عنه، إن ”وزير الخارجية محمد علي الحكيم وجه بتعليق العمل في قنصلية جمهورية العراق بمدينة مشهد؛ على خلفية الاعتداء الذي طال دبلوماسيين عراقيين اثنين“.

وفجرت قضية تعرض الدبلوماسيين لاعتداء بالضرب والاعتقال من قبل السلطات الإيرانية في مدينة مشهد، غضبًا سياسيًا وشعبيًا في العراق، وسط مطالبات للحكومة بضرورة محاسبة المتورطين بالاعتداء على الدبلوماسيين وتقديم اعتذار.

كما انتقد عدد من المدونين والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تكرار الاعتداءات الإيرانية على العراقيين في مشهد والمدن الأخرى، مطالبين بـ“اتخاذ إجراءات تحفظ للمواطن العراقي كرامته أينما كان“.

وكشفت وثيقة عراقية مؤخرًا، عن تعرض دبلوماسيين اثنين، إلى اعتداء من قبل السلطات الإيرانية في مدينة مشهد، ثم اعتقالهما.

وبحسب وثيقة نشرتها وسائل إعلام محلية، فإن ”الجهات الأمنية الإيرانية رصدت اثنين من الموظفين الموفدين من مركز الوزارة إلى بعثتنا، لغرض الزيارة الأربعينية، حيث تم الاعتداء عليهما بالضرب واعتقالهما رغم أنهما يتمتعان بالحصانة الدبلوماسية“.

وقبل أيام، فجرت قضية اعتداء ضابط إيراني على سيدة عراقية في مطار مدينة مشهد، شمال شرق إيران، غضبًا شعبيًا وسياسيًا، وسط دعوات لإغلاق الحدود بين البلدين؛ استنكارًا للواقعة، حيث تعرضت السائحة للضرب الشديد والسب من قبل ضابط إيراني برتبة ملازم، ليقدم القنصل الإيراني في النجف اعتذارًا إلى عائلتها لاحقًا.