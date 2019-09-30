الاحتلال الإسرائيلي يعلن فقدان مستوطنة في غلاف غزة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء الإثنين، عن فقدان مستوطنة (38 عامًا) شمال سديروت على الحدود المتاخمة مع غلاف غزة .

وقالت القناة العبرية 13، إن الشرطة الإسرائيلية طلبت مساعدة الجمهور في البحث عن المستوطِنة ديانا لبيكوفيتش، البالغة من العمر 38 عامًا، والتي غادرت منزلها في ”موشاف تيليم“ شمال سديروت بغلاف غزة وفقدت منذ ذلك الحين.

وبحسب القناة، نشرت الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التابعة للجيش العديد من القوات لعمليات التمشيط والبحث عن المستوطنة المفقودة، داعين سكان المستوطنات المجاورة بتقديم أي معلومات مفيدة حول مصير المفقودة.

وتشهد الأوضاع الأمنية في غلاف غزة توترًا أمنيًا في ظل استمرار مسيرات العودة على الحدود الشرقية المتاخمة للقطاع مع إسرائيل، في ظل تحذيرات إسرائيلية من تدهور الأوضاع ودعوات فصائلية فلسطينية لكسر الحصار عن القطاع.