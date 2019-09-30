الجيش الأمريكي يعلن مقتل 10 مسلحين بعد هجوم في الصومال

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الإثنين؛ أن قوات تتبع له وقوات معاونة لها قتلت 10 مسلحين ودمرت مركبة، بعد أن شن متمردون صوماليون هجومًا عنيفًا على قاعدة تتولى فيها القوات الأمريكية الخاصة تدريب أفراد كوماندوس صوماليين.

وبحسب بيان عسكري، فإن ”القيادة الأمريكية في أفريقيا نفذت ضربتين جويتين، واستخدمت نيران الأسلحة الصغيرة ضد إرهابيي حركة الشباب“، وذلك ردًا على هذا الهجوم ودفاعًا عن النفس للقيادة الأمريكية بأفريقيا.

وتشير التقديرات إلى أن ”القوات الأمريكية وقوات مشاركة لها قتلت 10 إرهابيين، ودمرت مركبة شاركت في الهجوم“.

وذكر البيان الأمريكي بأن ”هجوم حركة الشباب لم يسفر عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية والقوات المشاركة لها“.