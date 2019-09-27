ارتفاع معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي بشكل كبير

ارتفع معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي أثناء الخدمة، بشكل كبير، خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب تقرير أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الخميس.

وجاء التقرير بعدما انتحر فيما يبدو ثلاثة بحارة أمريكيين يعملون على حاملة الطائرات الأمريكية ”جورج دبليو. بوش“ الأسبوع الماضي. وقالت البحرية إن الحوادث منفصلة.

وقال أول تقرير سنوي للبنتاغون عن الانتحار، إن معدل انتحار الجنود في الخدمة، بلغ 24.8 لكل 100 ألف، بزيادة عن نحو 20 لكل 100 ألف في 2013.

وأضاف التقرير أن 541 جنديًا انتحروا في عام 2018، مشيرًا إلى أن الانتحار بسلاح ناري كان الأكثر شيوعًا.

وقالت إليزابيث فان وينكل، المسؤولة عن هذا الملف بالبنتاغون: ”نحن لا نسير في الاتجاه الصحيح“.

وانتحر 3 من عناصر البحرية الأمريكية في 3 وقائع منفصلة، الأسبوع الماضي.

ونقل موقع ”أمريكان مليتاري نيوز“ الإخباري عن الكابتن شون بيلي، قائد حاملة الطائرات ”جورج دبليو بوش“ قوله في بيان، إن 3 بحارة انتحروا في 3 وقائع منفصلة.