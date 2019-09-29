الأحمد يؤكد التمسك بالجهود المصرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني

وجه عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، مساء الأحد، انتقادًا لاذعًا لمبادرة الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام، معتبرًا أنها محاولة لتخريب الدور المصري لإتمام المصالحة.

وقال الأحمد في لقاء عبر تلفزيون فلسطين: إن “ أي تحرك خاصة إذا جاء من فصائل فلسطينية هو تخريب على التحرك المصري“، مضيفًا أن “ من يريد أن يقدم مبادرات عليه أن يقدّمها لمصر وليس لنا، لأن مصر هي التي صاغت كل الأفكار ومنها اتفاق 2011″.

وأضاف متسائلًا :“ من تمثل هذه الفصائل التي خرجت قبل أيام في غزة؟ رغم أن مرجعياتها (الأمناء العامون) لم توافق على هذه المبادرة“.

وأشار الأحمد إلى أن ”مبادرة الفصائل في غزة، استلمناها نفسها من المخابرات المصرية بتاريخ 15/ 7 /2019 على أنها مرسلة من حماس ورفضناها“، معتبرًا أنها التفاف من قبل حماس على الجهود المصرية.

وأكد تمسك حركته بالوساطة المصرية فقط، مستدركًا “ رفضنا تدخل دول في هذا الملف وحتى بعض الدول المحترمة مثل روسيا لم تدخل معنا في المصالحة، بل كانت تناقش الموضوع السياسي وتقول إن دور مصر هو الأساس“.

وكانت ثمانية فصائل فلسطينية، قد أعدت مبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني وقالت إنها ستدعو حركتي فتح وحماس إلى دراستها تمهيدًا لتطبيقها، غير أن الأخيرة اعتبرتها رؤية صيغت من حماس وطرحتها الفصائل الفلسطينية.