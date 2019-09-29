فتح تحذر حماس من منع إجراء الانتخابات في غزة

حذرت حركة فتح، مساء السبت، حركة حماس من منع إجراء الانتخابات المرتقبة في قطاع غزة، معتبرة أن منعها هو ارتكاب خطأ كبير يمهد لانفصال حقيقي بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني في تصريحات صحفية:“الرئيس محمود عباس سيصدر مرسومًا رئاسيًا يتعلق بانتخابات شاملة في القدس والضفة والقطاع“، مستدركاً :“ أن الانتخابات كانت مطلبًا دائما لكل الفصائل بما فيها حماس“ وفق وكالة سوا الفلسطينية.

وأضاف الفتياني: ”تخطئ حماس ومن يقف معها خطأ تاريخيًا قاتلاً، إذا أقدمت على هكذا خطوة، لأنها عمليًا تعلن أمام شعبنا أنها بقوة الأمر الواقع فصلت غزة عن هذا المجموع الفلسطيني، وهربت به بعيدًا“.

وتابع الفتياني : ”هذا هو الامتحان أمام حماس ومن يحاول الالتفاف حولها“، لافتًا إلى أن ”الانتخابات كانت مطلب الجميع، وهي البوابة الوطنية الديمقراطية والمخرج للجميع“، مشيرًا إلى إن ”هناك تحديًا يتمثل في حماس وسيطرتها على غزة ومحاولتها إفشال الانتخابات، إذا ارتأت أنها لن تخدمها في ظل حالة الوعي المتنامي بين أبناء شعبنا“.

ونبّه إلى أنه إذا ”حدث تناغم وتبادل للأدوار، من حيث عرقلة الاحتلال للانتخابات بالقدس ومحاولة حماس ابتزاز الموقف السياسي الفلسطيني والقيادة للسماح بالانتخابات خارج الإطار العام ضمن القانون، علينا أن نضع مليون علامة استفهام لهذا السلوك المعطل للمشروع الوطني“.