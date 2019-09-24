نجل قيادي بحماس يهاجم الحركة بعد إصدارها بيانًا يتهمه بسرقة منحة الحج

هاجم نجل قيادي من حماس، الحركة بعد إصدارها بياناً رسمياً تتهمه فيه بسرقة منحة الحج المختصة لعائلات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، معتبراً بيان الحركة خالياً من الموضوعية.

وقال أنس رضوان، بن القيادي البارز في حركة حماس إسماعيل رضوان :“ لقد تفاجأت بالبيان الصادر عن حركة حماس بخصوص حجي لهذا العام حيث إنني أعبر عن استهجاني لهذه الاتهامات، والتي لم تتسم بالموضوعية، ولم تحقق بها مؤسسة أسر الشهداء وهي صاحبة الشأن في هذا الموضوع“.

وأضاف رضوان :“ هذه القرارات لم يتبع فيها أي إجراء قانوني صحيح وبالرغم من أن الإجراءات التي تمت والمعاملات كلها صحيحة وهي موجودة في مؤسسة أسر الشهداء ورغم ذلك كله فإنني لا أتهرب من أي حق شرعي قد يثبت من الجهة المختصة وأنا مستعد لكل ذلك“.

وتابع رضوان :“ أرفض سياسة التشهير والنيل من أعراضنا وأطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق من جهات الاختصاص الفعلية في هذا الشأن لبيان الحقيقة لأبناء شعبنا“.

وقالت حركة ”حماس“، الاثنين، إن لجنة تقصي الحقائق في الحركة قررت تغريم أنس إسماعيل رضوان وهو نجل أحد قادة الحركة بغزة إسماعيل رمضان بسبب منحة حج غير مستحقة حصل عليها الموسم الماضي.

وقررت اللجنة تدفيع أنس رضوان 5 آلاف دينار أردني قيمة تكاليف فرصة ومنحة الحج لأصحابها الأصليين، بعد أن أخذ حقًا ليس له بالسفر ضمن مكرمة عائلات الشهداء.