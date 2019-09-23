حماس تعاقب نجل أحد قادتها بسبب منحة حج غير مستحقة

قالت حركة حماس، اليوم الإثنين، إن لجنة تقصي الحقائق في الحركة، قررت تغريم أنس نجل القيادي في الحركة بغزة إسماعيل رضوان، بسبب حصوله على منحة حج غير مستحقة مخصصة لأهالي الشهداء، حصل عليها الموسم الماضي.

وقررت اللجنة تغريم أنس رضوان 5 آلاف دينار أردني، قيمة تكاليف منحة الحج، ومنحها لأصحابها الأصليين.

وقالت حماس في بيان لها: ”إيمانًا منا في حركة المقاومة الإسلامية حماس، بمتابعة القضايا التي تهم شعبنا ومواطنينا، خاصة ما تتعلق بالرأي والسلوك العام، وتمس ضوابط النظام والقانون وقيم العدالة والشفافية، فقد تابعت قيادة الحركة ما تداوله النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص سفر المواطن أنس إسماعيل رضوان للحج هذا العام (1440هـ) ضمن المكرمة المخصصة لعائلات شهداء الشعب الفلسطيني“، حيث تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع، واستمعت إلى كل من له علاقة بالموضوع، وبعد انتهاء اللجنة من عملها تبين التالي:

– إن بعض الإجراءات والمعاملات الإدارية قد خالفت الأعراف والضوابط والإجراءات المعتمدة والمتفق عليها في تنفيذ منحة مكرمة الحج، والتي تدار بها هذه المكرمة من قبل الأخوة في منظمة التحرير (مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى).

– يغرم المواطن أنس إسماعيل رضوان بدفع مبلغ وقدره خمسة آلاف دينار أردني قيمة تكاليف فرصة ومنحة الحج لأصحابها الأصليين الأبناء والبنات توزع وفق الشريعة الإسلامية إحقاقًا للحق، لأنه أخذ حقًا ليس له، وقد تم اعتماد توصيات اللجنة الأخرى بالعقوبات للمخالفين للإجراءات والأعراف بما يتناسب مع أخطائهم ومخالفاتهم“.