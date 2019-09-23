الخارجية الفلسطينية تستدعي نائب رئيس مكتب الممثلية الأسترالية

استدعت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، السفيرة أمل جادو، الاثنين، نائب رئيس مكتب الممثلية الأسترالية لدى فلسطين وارن هوي في ظل غياب رئيس المكتب، وذلك على ضوء تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون حول ضرورة عدم التحيّز وعزل إسرائيل في الأمم المتحدة .

وأبدت جادو عدم رضا وامتعاض الوزارة من مثل هذه التصريحات كون إسرائيل، هي من تعزل نفسها بصفتها دولة قائمة بالاحتلال، وبانتهاكها للقانون الدولي وبممارستها غير القانونية.

وطالبت وكيل الوزارة، أستراليا باتخاذ موقف علني من تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، حول بسط السيادة الإسرائيلية على الأغوار وشمال البحر الميت بدلًا من ذلك، وبالتصويت لصالح القرار الخاص بتجديد ولاية الأونروا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين في شهر نوفمبر2019 واستمرار أستراليا بتقديم الدعم المالي للوكالة.

من جانبه، أكد نائب سفير أستراليا موقف بلاده الرسمي المُعلن وأنه سيقوم بنقل الرسالة لوزارة الخارجية الأسترالية.

في السياق، حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج فشله في إنهاء الاحتلال والاستيطان المتواصلان بحق شعبنا، وعبرت عن استيائها من تقاعسه وتخاذله في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334، وفي توفير الحماية الدولية لشعبنا، وفي إجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وأشارت الوزارة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من حملتها الشرسة ضد أبناء شعبنا على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، مع بدء اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتزامنا مع الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.