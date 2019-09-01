الأونروا: لا يحق لأي طرف إيقاف عمل الوكالة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين ”الأونروا”، بيير كرينبول، يوم الأحد، إنه ”لا يوجد حق لأي طرف“ بإيقاف عمل الأونروا، لما في ذلك من إلغاء لحق اللاجئين وتهميش قضيتهم“.

وأكد خلال مؤتمر صحفي، على أن ”الأونروا لن تستسلم ولن تتوقف عن خدمة الشعب الفلسطيني، لأنها جاءت بناء على قرارات الأمم المتحدة“، بحسب وكالة ”وفا“ الفلسطينية.

وحول تجديد التفويض للوكالة، قال المفوض الأممي، إن ”القرار الأمريكي بوقف الدعم المالي لم يسبب فقط أزمة مالية للوكالة، ولكن سبب أزمة وجودية، حيث واكبه حملة ضروس ضد الوكالة كانت تشكك بولايتها، وبدورها، وبحيادها، وبنزاهتها، وكان هناك اتهام بأننا نعزز الاتكالية بين صفوف اللاجئين“.

وأضاف أن ”الأونروا ليست وكالة تقدم الخدمات فقط، بل تدافع عن حقوق اللاجئين ولن نصمت أمام أي محاولات لنزع شرعية حقوق اللاجئين والاعتراف بهم“.

وأكد أن ”صعوبة الظروف والتحديات لن تثنيها عن الاستمرار في دعم اللاجئين الفلسطينيين، وتقديم التعليم لما يزيد عن نصف مليون طالب وطالبة في الأردن وغزة والضفة الغربية بما فيها القدس وسوريا ولبنان“.

وأشار إلى أن ”الدعم الثابت من شركائها والمانحين، مكّن الوكالة مرة أخرى من تنفيذ أكبر برنامج لها“، لافتًا إلى أن ”43 دولة زادت من مساهماتها المالية لتفادي العجز المالي في الوكالة“.