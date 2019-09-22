للمرة الثانية اليوم.. طائرة مسيرة تقصف موقعًا للحشد الشعبي غرب العراق

نفذت طائرة مسيرة مجهولة مساء اليوم الأحد ضربة جوية على موقع للحشد الشعبي غرب العراق.

وقال مصدر أمني عراقي إن ”طائرة مجهولة أقدمت اليوم على قصف موقع للحشد الشعبي، قرب بحيرة الثرثار بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين“، وفق وسائل إعلام عراقية محلية، لم تكشف مزيدًا من التفاصيل.

وتعد هذه الضربة الثانية التي تشهدها مواقع الحشد الشعبي في العراق خلال اليوم، إذ نفذت طائرة مسيرة مجهولة في وقت سابق الأحد، ضربة جوية ضد إحدى مقرات ”الحشد الشعبي“ في محافظة الأنبار غرب العراق.

وأفادت مصادر محلية ”إرم نيوز“ في وقت سابق بـ“تعرض أحد مقار الحشد الشعبي قرب مطار المرصّنات العسكري غرب محافظة الأنبار، لضربة جوية من قبل طائرة مسيرة مجهولة“.

وأضافت أن ”الضربة استهدفت مخزن العتاد والسلاح التابع للحشد الشعبي، قرب مطار المرصّنات العسكري في قضاء الرطبة“.

ولم يعرف حتى الآن عدد الخسائر البشرية أو حتى المادية التي خلفتها الضربتان.