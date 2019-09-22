عودة 1326 نازحًا إلى مناطق في محافظة نينوى العراقية

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الأحد، عن عودة نحو (1326) نازحًا لمدينة الموصل ومناطق محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع المتحدث الرسمي للوزارة علي عباس جهاكير في بيان إن ”نحو (1326) نازحًا عادوا من مخيمات المحور الجنوبي لمدينة الموصل إلى أحياء ومناطق محافظة نينوى“.

وبيّن أن ”ذلك تم بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة“.

وأضاف جهاكير أنه ”تم تخصيص حافلات لنقل هؤلاء النازحين الراغبين بالعودة الطوعية من مخيمي حمام العليل والجدعة جنوبي الموصل إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة نينوى“.

وتابع أن ”هدف الحكومة والوزارة هو عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية المحررة في مدينة الموصل والمناطق المحررة الأخرى“.

وأفصح جهاكير أن ”المناطق التي عادت إليها العائلات النازحة هي قضاء مخمور، الحضر، قضاء الموصل، بادوش، تل عبطة، ربيعة، بعاج، القيارة، الكسك، المحلبية، النمرود، تل عبطة، حميدات، حمام العليل، ربيعة، سنجار“.

وفي وقت سابق، قال سيدو جتو، رئيس مجلس محافظة نينوى في تصريح صحفي، إنه ”ما زال في نينوى أكثر من 750 ألف نازح بحاجة للخدمات، كما أن الكثير من مناطق المدينة مدمر، ويحتاج إلى البناء والإعمار“.

ولا يزال الكثير من النازحين غير قادرين على العودة لمناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم خلال الحرب فضلًا عن عدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني.

ويقطن معظم النازحين في مخيمات منتشرة في أرجاء البلاد، قسم كبير منها تقع جنوب مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.