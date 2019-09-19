النيابة السودانية تأمر بالقبض على شقيق البشير ”العباس“‎

أصدرت نيابة دائرة الاختصاص، يوم الخميس، أمرًا بالقبض على شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير ”العباس“.

وجاء أمر القبض على خلفية شكوى تقدمت بها هيئة الجمارك السودانية ضد ”العباس“.

وذكرت صحيفة ”الانتباهة“، اليوم الخميس، أن الشكوى مردها إدخال ”العباس“ سيارات وإجراء تسوية مع سلطات الجمارك بغرض تقسيط التكاليف الجمركية.

وقالت إن شقيق البشير حرر شيكات مصرفية مجدولة حتى العام 2020م للإيفاء بمطلوبات جمارك السيارات، لكن 4 منها ارتدت لعدم وجود المبالغ المطلوبة في حساب العباس بالبنك.

ودونت بلاغات في مواجهة شقيق الرئيس بشأن ”الشيكات“، وصدور أمر بالقبض عليه، بالإضافة إلى أوامر بحظر سفره.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي، في وقت سابق، القبض على شقيق الرئيس المخلوع ”العباس“، لكن لاحقًا أكد الناطق باسم المجلس العسكري وقتئذ، شمس الدين الكباشي، أن ”العباس“ لم يتم القبض عليه، وأنه أخطأ بإيراد اسمه ضمن المعتقلين.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي حينها أن ”العباس“ هرب إلى خارج البلاد عبر دولة مجاورة بنهاية نيسان/ أبريل الماضي.