عمر البشير يمثل أمام المحكمة بتهمة الفساد‎

المصدر: ا ف ب

بدأت يوم الاثنين، جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بتهمة الفساد.

ووصل البشير إلى المحكمة وسط حراسة عسكرية كبيرة، حسب ”فرانس برس“.

وكان ممثل هيئة الدفاع السودانية أعلن تأجيل محاكمة البشير من السبت الماضي إلى اليوم الاثنين.

ونقلت السلطة القضائية في السودان، المحاكمة إلى معهد التدريب القضائي في ضاحية ”أركويت“، مشيرة إلى أن قرار ”التحويل صدر وعمم على الجهات المعنية بالتأمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة“.

ووجهت النيابة السودانية للبشير تهمًا تتعلق بالفساد، وحيازة النقد الأجنبي، والإثراء الحرام، عقب العثور في محل إقامته على أموال بعملات أجنبية.

وعزل الجيش السوداني، الرئيس البشير عن حكمه الذي امتد لـ30 عامًا، بعد اشتداد الاحتجاجات الشعبية في الـ 11 من شهر أبريل/ نيسان الماضي.