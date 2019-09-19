آلاف السودانيين يتظاهرون في موكب ”محاكمة رموز النظام السابق“

تظاهر الآلاف في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، في مليونية ”محاسبة رموز النظام السابق“.

ووصل المحتجون إلى مقر وزارة العدل في الخرطوم، للمطالبة بمحاكمة رموز النظام السابق، استجابة لدعوة تجمع المهنيين، أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير.

وشاركت مدن سودانية عديدة في الموكب منها بورتسوادن، والقضارف شرق البلاد.

ولم تعترض السلطات السودانية، موكب ”محاسبة رموز النظام السابق“، مثلما فعلت في مليونية ”تعيين رئيس القضاء والنائب العام“، الخميس الماضي.

وأغلقت السلطات بعض الطرق الرئيسة وسط الخرطوم، ما أدى إلى اختناق مروري حادٍ.

وحدد التجمع مسار وزمن الموكب لأول مرة يدعو فيها إلى تسيير مواكب بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في البلاد مطلع آب/ أغسطس الحالي.

واعتقلت السلطات منذ تولي المجلس العسكري السلطة في نيسان/ أبريل الماضي، العشرات من قيادات حزب الرئيس المخلوع عمر البشير، ولم تقدم المعتقلين لأي محاكمات عدا البشير.

وقال رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، خلال تصريحات اليومين الماضيين، إن التحريات ما زالت جارية مع المعتقلين، وإنها ستقدم المتورطين في فساد أو أي قضايا أخرى إلى محاكمات، وإطلاق سراح من تثبت براءته.

وتنشط منظمات حقوقية، في كشف الفساد الذي لازم حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، ودونت ما يزيد على مئتي بلاغ لدى السلطات السودانية ضد رموز النظام السابق.

ويأمل السودانيون أن تحقق ثورة كانون أول/ ديسمبر الماضي، أهدافها ”حرية سلام وعدالة“، وأن تسود دولة المواطنة وحكم القانون.