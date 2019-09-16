لودريان يصل الخرطوم.. أول وزير خارجية فرنسي يزور السودان منذ 10 سنوات

المصدر: ا ف ب

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الإثنين، إلى السودان في أول زيارة من نوعها لوزير خارجية فرنسيّ، إلى هذا البلد منذ أكثر من عشر سنوات.

وتأتي زيارة لودريان، التي تستمر يومًا واحدًا، فيما تمر الخرطوم بمرحلة انتقالية عقب الإطاحة بعمر البشير، حيث يعقد مباحثات مع نظيرته أسماء محمد عبدالله؛ لمناقشة تعزيز التعاون بين البلدين.

ويلتقي الوزير الفرنسي، رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والفريق عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، فضلًا عن قادة حركة الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لثلاثين عامًا.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، أنّ ”لودريان سيظهر دعم بلاده للمرحلة الانتقالية الجارية في السودان والإرادة القوية للشعب السوداني من أجل التغيير الديمقراطي والسلام والعدالة“.

كما سيؤكد لودريان، وفق البيان، دعم فرنسا لمواجهة أولويات السودان الرئيسية، مثل إعادة بناء الاقتصاد المتداعي والتوصل لاتفاقات سلام مع حركات التمرد في مناطق النزاع في دارفور وجنوب كردوفان والنيل الأزرق.

والشهر الماضي، أدى أعضاء المجلس السيادي المشترك العسكري المدني، اليمين لإدارة شؤون البلاد في مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا. وفي 8 أيلول/ سبتمبر، أدت أول حكومة سودانية بعد الإطاحة بالبشير، بقيادة حمدوك اليمين لتسيير الأعمال بالبلاد.