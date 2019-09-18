بعد الإنجاز الانتخابي.. أيمن عودة: نريد استبدال نتنياهو لكننا لسنا في جيب غانتس‎

قال أيمن عودة رئيس ”القائمة العربية المشتركة“، اليوم الأربعاء، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من بيني غانتس رئيس حزب ”كاحول لافان“ من أجل التنسيق في الانتخابات والحكومة المقبلة.

وأضاف في تصريح له أمام الصحفيين:“لم نحدد شيئًا، الاتجاه واضح. نحن نريد استبدال حكومة نتنياهو. مع ذلك نحن لسنا بجيب أي شخص“.

ونقلت قناة ”مكان“ العبرية عن عودة قوله إن ”العرب منعوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من إشغال ولاية أخرى في منصبه“.

وتابع عودة:“لقد مر علينا عقد من التحريض، استبعاد مصطلح السلام. بعد عشر سنوات من نزع الشرعية عنا، الجميع متأثر من هذا. هناك العنصري الأكبر، وهناك الصغار. لكن جميعهم متأثرون من تحريض نتنياهو. المتغير الأساسي هو نسبة التصويت بين العرب. هذا الأمر الذي أحدث التغيير، بدون ذلك كان نتنياهو سيبقى رئيسًا للحكومة“.

ورأى أن ”المشاركة في حكومة وحدة وطنية غير وارد ، وقال :“الأمر الوارد هنا بأننا الكتلة الأكبر في المعارضة“.

وحول إمكانية إشغاله منصب رئاسة المعارضة قال عودة :“هذا دور مثير للاهتمام، غير مسبوق للمواطنين العرب، يوجد فيه الكثير من التأثير. من يدير معارضة حقيقية هو نحن، لذلك من المناسب أن نترأس المعارضة. رئاسة المعارضة هي منصة هامة جدًا للحديث للعالم عن قانون القومية، عن القرى غير المعترف بها“.

من جهته، قال أحمد الطيبي أحد أقطاب ”القائمة العربية المشتركة“ في تصريح له، “ إنه ”بدون أدنى شك سيكون هناك اتصال بين القائمة و“كاحول لافان“.

وأردف: ”خلال الأسابيع القادمة ستكون استكشافات ومحادثات، نحن كتلة كبيرة. قلنا في حملتنا إننا سنكون لاعبًا مؤثرًا، هناك العديد من الطرق ولدينا مسؤولية كبيرة للقيام في كل شيء حتى نعمل بصورة مختلفة عن الماضي“.

واستطرد: ”السرد لن يتغير، لكننا نطمح بأن نكون لاعبًا مؤثرًا ونشطًا، وليس مقعدًا فارغًا حين تسنح الفرصة. النتائج تستلزم موقفًا مختلفًا تجاه القائمة المشتركة، وأنا أريد أن أجلب إنجازات للجمهور“.