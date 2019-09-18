النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست.. تفوق غانتس على نتنياهو و“العربية“ ثالثًا

قالت القناة (13) العبرية في التلفزيون الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إن أحدث نتائج عملية فرز الأصوات في صناديق الاقتراع بانتخابات الكنيست الـ 22 أسفرت عن تقدم حزب ”كاحول- لافان“ بزعامة بيني غانتس، على حزب ”الليكود“ الذي يقوده رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو.

وذكرت القناة أن أحدث النتائج وهي غير نهائية، جاءت بعد فرز نحو 90% من أصوات المقترعين تقريبًا، باستثناء الأصوات في المظاريف المزدوجة، وأكدت تفوق ”كاحول- لافان“ بواقع 33 مقعدًا، فيما حل ”الليكود“ ثانيًا بواقع 32 مقعدًا، تليها القائمة العربية المشتركة بواقع 13 مقعدًا، ثم حزب ”شاس“ الديني بواقع 9 مقاعد، يليها حزب ”إسرائيل بيتنا“ برئاسة أفيغدور ليبرمان 9 مقاعد، ثم حزب ”يهدوت هتوراة“ الديني 8 مقاعد، يليه حزب ”يمينا“ بزعامة أياليت شاكيد بواقع 7 مقاعد، ثم تحالف حزبي ”العمل- غيشر“ 6 مقاعد، وأخيرًا جاء ”المعسكر الديمقراطي“ بواقع 5 مقاعد.

ووفقًا لوسائل الإعلام العبرية، أكدت غالبية نماذج نتائج الانتخابات، حصول تيار اليمين- المتدين على 56 مقعدًا، وحصول تيار اليسار- وسط- العرب، على 57 مقعدًا، مع 9 مقاعد لحزب ”إسرائيل بيتنا“.

هذا ولفتت وسائل الإعلام العبرية، الى أن هذه النتائج رسمية لكنها غير نهائية، وأن لجنة الانتخابات المركزية ستعلن عن النتائج النهائية مساء اليوم، مشيرةً الى أن كلا المرشحين، نتنياهو وغانتس سيجدان صعوبة كبيرة في تشكيل ائتلاف حكومي.