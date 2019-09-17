طائرة مسيرة تستهدف موقعًا للحشد الشعبي في ”البوكمال“ السورية

استهدفت طائرة مسيرة مجهولة موقعًا بالقرب من بلدة يسيطر عليها النظام السوري على الحدود مع العراق.

وذكرت مصادر موالية للنظام السوري أن الهجوم الذي وقع الليلة الماضية بالقرب من بلدة البوكمال أصاب موقعًا يسيطر عليه مقاتلون عراقيون من قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، ولم يوقع قتلى أو مصابين.

من جانبها، أشارت مصادر أمنية عراقية إلى أن الهجوم استهدف البوكمال في سوريا، دون تقديم مزيد من المعلومات.

وكانت وسائل إعلام تابعة لحزب الله ذكرت الأسبوع الماضي أن طائرات إسرائيلية قصفت معسكرًا تحت الإنشاء للجيش السوري في البوكمال.

وتقول إسرائيل، التي تشعر بالقلق من تزايد نفوذ إيران الإقليمي، إنها نفذت مئات الضربات في سوريا.

ولعبت القوات المدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، دورًا رئيسيًا في استعادة البوكمال من تنظيم داعش أواخر عام 2017، لكن لا يزال المعبر الحدودي مغلقًا منذ ذلك الحين.