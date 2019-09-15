نائب عراقي يتهم الحشد الشعبي بمحاولة اختطافه بعد كشف فساد أحد قيادييه

اتهم عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، كاظم الصيادي، يوم الأحد، قوة تابعة للحشد الشعبي، بمحاولة اختطافه، وذلك بعد ساعات من كشفه عن تورط مسؤول الأمن بالحشد الشعبي، أبو زينب اللامي، بقضايا فساد.

وقال الصيادي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب العراقي، إنه ”وأثناء تأدية الدور الرقابي في متابعة تجريف الأراضي والبساتين المخالفة للقانون في بغداد، بعد ورود عدة شكاوى من قبل المواطنين بوجود حالات تهديد واعتداء على البساتين، اعترضت قوة يقال إنها تابعة إلى الحشد الشعبي بإمرة أحد القيادات، الطريق وحاولت اختطافي“.

وأضاف: ”اتصلت بالضابط الذي يرافقني وأبلغته بأن هناك قوة ومعها 100 سيارة تبحث عن النائب كاظم الصيادي“.

وأكد أن ”هذه القضية عرضت أمام لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، وهي بدورها شكّلت لجنة لمتابعة عرقلة دور النائب الرقابي، والتحقق من هي الجهة التي تقوم بجرف الأراضي وتهدد المواطنين“.

وطالب الصيادي أمس السبت، رئيس هيئة الحشد الشعبي، والقائد العام للقوات المسلحة، بـ“سحب يد مسؤول الأمن بالحشد الشعبي أبو زينب اللامي، والتحقيق معه، بسبب تورطه بموضوع الاستيلاء على أراضٍ وتجريفها ثم بيعها“.

كما طالب عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي بـ“التحقيق بشأن أموال أبو زينب اللامي، بسبب وجود شبهات فساد فيها“.