عشرات الأسرى الفلسطينيين يضربون عن الطعام بسبب الإجراءات الإسرائيلية داخل السجون

انضم عشرات الأسرى الفلسطينيين إلى الإضراب المفتوح عن الطعام بسبب الإجراءات الإسرائيلية بحقهم داخل السجون، وتتنصل إدارة مصلحة السجون من الالتزام بالاتفاقيات الأخيرة مع قيادة الأسرى داخل المعتقلات.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، مساء الاثنين:“ إن دفعات جديدة من الأسرى ستشرع بالإضراب المفتوح عن الطعام، ليصل عدد الأسرى المضربين حتى مساء اليوم إلى 140 أسيرًا، وبينهم أسرى من معتقلَي ”عوفر“ و“مجدو“.

وأوضح نادي الأسير، أن المواجهة تحتدم في ظل استمرار إدارة معتقلات الاحتلال على موقفها الرافض للاستجابة لمطالب الأسرى أهمها: الالتزام بالاتفاق السابق المتعلق بإزالة أجهزة التشويش، وتفعيل الهواتف العمومية، إضافة إلى وقف الإجراءات العقابية التي فرضتها على الأسرى المضربين منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف نادي الأسير “ أن إدارة المعتقلات نقلت غالبية الأسرى المضربين عن الطعام من الأقسام العامة إلى زنازين العزل، مع الإشارة إلى أن 25 أسيرًا يواصلون الإضراب منذ ستة أيام، وهناك مجموعة من الأسرى يمتنعون عن شرب الماء منذ شروعهم بالإضراب“ .

وتنكرت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية من مجموعة من الالتزامات التي تم الاتفاق عليها مع الأسرى الفلسطينيين، ما حدا بهم إلى تجديد إضرابهم المفتوح عن الطعام، ملوحين باتخاذ خطوات أكثر صرامة حال لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بما تم الاتفاق عليه.