إسرائيل تطوق الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب انتخابات الكنيست

قررت إسرائيل، اليوم الإثنين، فرض طوق أمني شامل على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتزامن مع انطلاق انتخابات الكنيست غدًا الثلاثاء في إسرائيل.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه ”بناءً على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة”.

وأوضح أن ذلك سيكون ”ابتداءً من منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء وحتى منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء المقبل وذلك بمناسبة انتخابات الكنيست“.

وأضاف أدرعي: ”سيتم إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق بناءً على تقييم الوضع وساعات العمل الاعتيادية“، لافتًا إلى أنه ”خلال ساعات الإغلاق سيسمح بعبور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط“.

وربط ذلك السماح ”بموافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق“.