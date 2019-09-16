صحيفة: نتنياهو تراجع في اللحظة الأخيرة عن شن حرب ضد غزة

ذكرت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تراجع في اللحظة الأخيرة عن شن حملة عسكرية في قطاع غزة في أعقاب إطلاق قذيفة صاروخية صوب ”أشدود“ خلال إلقائه خطابًا في تجمع انتخابي الثلاثاء الماضي.

وأضافت الصحيفة أن ”المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت، عارض خطة نتنياهو التي كان من شأنها أن تؤدي إلى نشوب حرب في القطاع، واشترط عليه عقد اجتماع للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينيت)“.

وأفادت الصحيفة بأن ”نتنياهو اجتمع بعد الحادث في أشدود مع رؤساء الدوائر الأمنية وعرض عليهم شن حملة عسكرية في القطاع، لكن بعضهم تحفظ على هذه الحملة لما لها من أبعاد وتبعات“.

ووفقًا للقانون، فإن الحكومة مخولة باتخاذ قرار بشن حملة عسكرية مهمة يكون احتمال نشوب حرب من جرائها كبيرًا جدًا، ويجوز للحكومة من طرفها تخويل الكابينيت باتخاذ مثل هذا القرار.

وشنت إسرائيل خلال السنوات الماضية، 3 حروب على غزة، بدأت أوالها عام 2008، والثانية نهاية عام 2012، والثالثة في عام 2014، ونجم عنها مئات القتلى والجرحى، وتدمير آلاف الوحدات السكنية.