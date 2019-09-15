القاهرة تستضيف اجتماعات بين ”الجبهة الثورية“ و“نداء السودان“

أعلنت الجبهة الثورية السودانية، اليوم الأحد، أنّها ستعقد اجتماعات في القاهرة مع تحالف قوى ”نداء السودان“، الجمعة المقبلة

وتأتي اجتماعات القاهرة في العشرين من أيلول/سبتمبر الجاري، تلبية لدعوة الحكومة المصرية باعتبارها رئيسًا للاتحاد الأفريقي بغرض تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.

وقال القيادي في الجبهة الثورية، محمد إبراهيم، إن اجتماعات القاهرة ستضم قيادات ”نداء السودان“ في الداخل والخارج ، وقيادات ”الجبهة الثورية، لدفع عملية السلام التي تستضيفها جوبا تحت رعاية رئيس حكومة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت.

وتضم ”الجبهة الثورية“ 3 حركات مسلحة، هي ”تحرير السودان“ وتقاتل الحكومة في إقليم دارفور، و“الحركة الشعبية/ قطاع الشمال“ في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، و“العدل والمساواة“ في دارفور (غرب).

ونداء السودان يضم أحزاب سياسية أبرزها حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي والمؤتمر السوداني، والحركات المسلحة في الجبهة الثورية.

وأنهت الحكومة السودانية، مع الجبهة الثورية، اجتماعات الأسبوع الماضي في العاصمة الجنوب سودانية جوبا، توجت بتوقيع إعلان مبادئ، والاتفاق على بدء التفاوض منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.