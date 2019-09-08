وزراء الحكومة السودانية يؤدون اليمين الدستورية

أدى 18 وزيرًا في الحكومة الانتقالية السودانية، يوم الأحد، اليمين الدستورية، أمام رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك.

ودخل وزراء الحكومة الجديدة برئاسة حمدوك، في اجتماع مع المجلس السيادي عقب أداء القسم في أول اجتماع بين مستويات السلطة الانتقالية ”السيادية والتنفيذية“.

وتأجل إعلان اسمي وزيري البنى التحتية والثروة الحيوانية، في الحكومة الانتقالية؛ بعد خلاف حول المرشحين للوزارتين.

وبحسب مصادر من داخل قوى الحرية والتغيير، تحدثت لـ ”إرم نيوز“، يوم الأحد، فإن ”وزيري البنى التحتية والثروة الحيوانية، سيعلن عنهما بعد التوافق حولهما في أروقة قوى الحرية والتغيير، مع كشف لاحق مؤلف من 6 وزراء دولة خلال ساعات“.

وكان رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك، أعلن الخميس الماضي، وزراء حكومته لفترة 39 شهرًا، هي عمر ”الانتقالية“ في البلاد.