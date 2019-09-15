في تصعيد غير مسبوق.. إسرائيل ستسمح للمستوطنين بتملك الأراضي بالضفة الغربية

قالت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، اليوم الأحد، إن طواقم من المستشارين القضائيين في وزارة الدفاع، أنجزت مستندات قانونية وتوصيات غير مسبوقة، تسمح للمستوطنين بصفتهم الخاصّة، بتملك أراض في الضفة الغربية.

وقال مصدر مطلع على الصفقات العقارية في الضفة الغربية للصحيفة، إن وجهة النظر هذه وتوصيات من هذا القبيل تعتبر غير مسبوقة، وينتظرها المستوطنون منذ سنوات.

ووفقًا للقوانين المعمول بها في الضفة الغربية المحتلة، لا يسمح إلا للأردنيين أو الفلسطينيين أو الأجانب من أصل عربي بشراء وتملك الأراضي هناك.

كما لا يسمح لليهود ولا للإسرائيليين، بتنفيذ صفقات عقارية وإبرام صفقات في الضفة الغربية بشكل فردي، ولكن يسمح ذلك فقط من خلال شركة وموافقة رئيس الإدارة المدنية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكشف تقرير حقوقي فلسطيني، السبت، أن خطة ضم الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت التي أعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هي مقدمة لخطط ضم أوسع تشمل الكتل الاستيطانية وجميع المستوطنات بمساحة تغطي 75% من المنطقة المستهدفة، التي صنفها اتفاق المرحلة الانتقالية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مثل منطقة (ج) بالضفة الغربية الخاضعة بشكل كامل لسلطات الاحتلال.

وذكر التقرير الصادر عن ”المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان“، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن ”نتنياهو بذل خلال الأشهر الأخيرة جهودًا سياسية من أجل تهيئة الظروف لمثل هذه الخطوة، على أن تكون تلك هي الخطوة الأولى على طريق ضم كافة المستوطنات“.