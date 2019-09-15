البرهان يثمن الدعم السعودي لرفع السودان من قائمة ”الإرهاب“

ثمّن رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الدعم الاقتصادي الذي تقدمه السعودية إلى السودان، وسعيها المتواصل مع أصدقائها وحلفائها؛ من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، واصفًا مواقف السعودية تجاه السودان والسودانيين بالمشرفة والأزلية والأخوية والاستراتيجية.

وقال البرهان: ”لن نفي المملكة حقها وهي تقف بشرف ومروءة، ونوايا حسنة مع كافة الشعوب الإسلامية والعربية، دون أدنى تفكير بمردود، أيًا كان نوعه“، مضيفًا أن ”السودانيين ممتنون للسعودية، التي أثبتت رعايتها لأبناء الإسلام في كل مكان، ومدت يد العون والمساندة للجميع، بما تمتلك من احترام وتقدير في الأوساط العالمية كافة، وأن العلاقة استراتيجية، وستظل بما يحقق وحدة المصير وتبادل المصالح، التي تخدم الشعبين الشقيقين“.

وأضاف أن ”السودانيين قيادة وشعبًا يجمعون على تقدير وقفة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد بجانبهم في أوج لحظات مسيرة السودان، كما نشكر كافة أشقائنا في الدول العربية والأفريقية وعدد من الدول الصديقة لوقفتهم مع خيار الشعب السوداني“، بحسب صحيفة ”البلاد“ السعودية.

وأكد على أن ”مشاركة السودان بالتحالف العربي في اليمن تأتي لإعادة الشرعية، وحمايتها بناءً على قرار جامعة الدول العربية“، مشددًا على أن ”المجلس العسكري حافظ على كيان الدولة في ظل غياب الحكومة، وكان همّه الأول تحسين معاش الناس“.

وأشار البرهان إلى أن ”استقالة ابن عوف جاءت استجابة لخيار الشعب، ورؤية قيادات القوات المسلحة“، منوهًا إلى أننا ”نعيش مرحلة جديدة لسودان يسع الجميع، والبيئة السياسية مهيأة الآن للتفاوض مع كافة ألوان الطيف السياسي، وأن السوداني لابد أن يعوّض سنين صبره، رفاهية واستقرارًا، وأن العدالة ستلاحق كل من يثبت تورطه من رموز النظام السابق“.