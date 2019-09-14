الصحافة العالمية تركز على انتهاك إيران تعهداتها لجبل طارق واستقالة ذراع أردوغان اليمنى

في قراءة لأبرز عناوين الصحف العالمية الصادرة السبت، سلطت صحيفة ”الاندبندنت“ البريطانية الضوء على استقالة أعضاء بارزين من حزب تركيا الحاكم، الأمر الذي يهدد بإضعاف فرصة الرئيس أردوغان بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فيما تناولت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية تقريرًا يكشف مزحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الـ 7 الكبار، فيما تناولت تقارير أخرى انتهاك إيران لتعهداتها لحكومة جبل طارق فيما يخص ناقلة النفط أدريان داريا.

خرق إيران وعودها لحكومة جبل طارق

اهتمت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية بواقعة إرسال ناقلة النفط المضبوطة في جبل طارق ما تحمله من نفط إلى سوريا، وذلك بعد إطلاق سراحها شريطة ألا تفعل ذلك.

فقد حاول زعيم جبل طارق تهدئة الأزمة مع إيران بسبب ناقلة النفط ”أدريان داريا 1“ أمس الجمعة، قائلًا إنه ”من الصعب معرفة ما إذا كانت طهران قد انتهكت الاتفاق الخاص بعدم بيع نفطها إلى سوريا“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”إيران أكدت لمحكمة جبل طارق أنها لن تسلم ناقلة النفط العملاقة المضبوطة التي تحمل مليوني برميل من النفط الخام إلى النظام السوري، من أجل تأمين إطلاق سراحها، لكن بمجرد إطلاق سراحها أبحرت أدريان داريا 1 حول شرق البحر المتوسط لأكثر من أسبوع قبل أن تتجه نحو الساحل السوري وتغلق جهاز تحديد الموقع في 2 أيلول/سبتمبر.

وتزعم إيران أنها باعت النفط لشركة خاصة لم تذكر اسمها، بينما رجح الخبراء أن إيران نقلت النفط إلى سفن أخرى وأرسلتها إلى سوريا، وهي خطوة تنتهك العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتنتهك الاتفاقية، إلا أن فابيان بيكاردو، رئيس وزراء جبل طارق، قال يوم الجمعة ”إنه من الصعب أن نعرف من الصادق وما حدث بالفعل، فهذه الأدلة ليست قاطعة“.

استقالة يد أردوغان اليمنى

رصدت صحيفة ”الاندبندنت“ البريطانية استقالة وزير الخارجية ورئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو من الحزب الحاكم، أمس الجمعة، ليصبح بذلك ثالث سياسي بارز ينشق عن حزب الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان أوغلو في السابق أمينًا عامًا لحزب العدالة والتنمية، كما شغل منصب رئيس الوزراء ووزير خارجية تركيا في عهد أردوغان، ولكنه لم يتوافق مع أردوغان في السنوات الأخيرة، وكان ينتقد حكمه بشدة في الأشهر الأخيرة، مما دفع المجلس التأديبي للحزب إلى النظر في طرده.

وفي حديث متلفز، أعلن أوغلو البالغ من العمر 60 عامًا استقالته من حزب العدالة والتنمية، مشيرًا إلى أنه فضل عدم إحداث تصدعات إضافية في الحزب بسبب المواجهة، وقال في مؤتمر صحفي وهو يقف بجانب حليفين من الحزب: ”نحن نستقيل من حزبنا الذي كدحنا فيه لسنوات لإنقاذ قاعدته من صدمة مشاهدة طرد رئيسهم السابق“.

برلسكوني التونسي

تابعت صحيفة ”الجارديان“ البريطانية الحملات الانتخابية التونسية أمس الجمعة، قبيل بدء الجولة الأولى من التصويت يوم الأحد، التي تتضمن ما يزيد على 20 مرشحًا متنافسًا، بما في ذلك قطب إعلامي يترشح لمنصب الرئاسة من السجن.

بدأ رجل الأعمال المسجون نبيل القروي، وهو أحد أبرز المرشحين لمنصب الرئاسة التونسية، إضرابًا عن الطعام هذا الأسبوع، ويمتلك القروي قناة ”نسمة“ غير المرخصة التي استخدمها لتعزيز طموحاته السياسية، لكنه اعتقل في آب/أغسطس الماضي بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال، وهي تهم يقول مؤيدوه إنها ملفقة لإبعاده عن الساحة السياسية.

وذكر ترشح القروي المجتمع السياسي في تونس بالإيطالي سيلفيو برلسكوني الذي تمكن من الوصول لرئاسة الوزراء الإيطالية رغم فضائحه الجنسية والمالية والسياسية.

تلفريك فوق القدس

كتبت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية حول ما أثارته فكرة إنشاء تلفريك فوق مدينة القدس المقدسة من جدل، إذ كشفت الصحيفة عن خطط إسرائيلية حصلت على الموافقة بالفعل، لبناء تلفريك يصل حتى الجدار الغربي، أقدس موقع في الثقافة اليهودية، بحلول عام 2021.

وأفادت الصحيفة بأن هذه الخطط تعتبر المرحلة الأولى من نظام تلفريكات يمر فوق معظم المواقع المقدسة في القدس، لتحولها إسرائيل إلى مزار سياحي أشبه بعالم ديزني.

هذا ويروج الزعماء الإسرائيليون اليمينيون للمشروع كحل صديق للبيئة للتعامل مع تحديات زيادة السياحة وحركة المرور في المدينة الأثرية وحولها، الأمر الذي أثار الجدل، حيث رأى البعض أن الخطة ستحول المدينة لملاهٍ تشبه عالم ديزني، ووصف المهندس المعماري الإسرائيلي موشيه سافي المخطط بأنه ”إهانة للمدينة الهشة وتشويه للمنظر الجمالي والمعماري“.