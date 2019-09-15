نتنياهو يكشف عن أول إجراء لتطبيق السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت‎

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن أولى الخطوات والإجراءات التي تدخل في إطار تنفيذ مخططه لتطبيق السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.

ونقلت القناة 12 العبرية عن نتنياهو، قوله عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي عقده في منطقة الأغوار: ”لقد عينت فريق عمل برئاسة المدير التنفيذي لمكتب رئيس الحكومة لوضع مخطط تطبيق السيادة“.

وأضاف: ”سنطبق السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، حالما يتم تشكيل الحكومة المقبلة في الكنيست المقبل“.

وعقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعًا خاصًا، اليوم الأحد، في غور الأردن بالضفة الغربية، شهد اقتراح بنيامين نتنياهو على الوزراء الموافقة على تقنين مستوطنة ”ميفوت يريحو“، على الرغم من معارضة السلطات القانونية.

وكان نتنياهو، قد أعلن أنه يعتزم ”إقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت“، موضحًا أن هذا الإجراء سيطبق ”على الفور“ في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.

ويأتي تعهد نتنياهو، فيما ينتظر المجتمع الدولي أن تكشف واشنطن عن خطتها للسلام في الشرق الأوسط، التي قال وزير الخارجية مايك بومبيو، إنها قد تعلن في غضون أسابيع.

وتم تأجيل إعلان الخطة المعروفة إعلاميًا باسم ”صفقة القرن“، بعدما تقرر إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.