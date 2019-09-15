قبل الانتخابات بأيام.. نتنياهو يغازل فلسطينيي الداخل لكسب أصواتهم

في محاولة منه لكسب أصواتهم الانتخابية، يغازل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فلسطينيي الداخل قبل أيام من انتخابات ”الكنيست“ التي ستحدد هوية رئيس الحكومة الجديد في إسرائيل.

وقال نتنياهو، في حوار مطول مع موقع ”واللا“ العبري، الأحد، إنه ”يرفض بشدة انتقاد أسلوب حملته ضد فلسطينيي الداخل المحتل“، رافضًا الاعتذار عن الرسالة التحريضية التي نشرت عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي وتضمنت تحريضًا ضد العرب وحوت عبارة ”العرب يريدون تدميرنا جميعًا“، مؤكدًا أنه غير مسؤول عما صدر في هذا الشأن.

وشدد نتنياهو على أنه يستهدف أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة، والنائب أحمد الطيبي، قائلًا، ”ليس لدي شيء أعتذر عنه لأننا أصلحناه على الفور، عندما يخرج شيء باسمي وليس صحيحًا أصححه، هذا ليس موقفي، أنا أحترم الناس، وأهاجم أيمن عودة وأحمد الطيبي اللذين يذهبان لزيارة منازل الإرهابيين ويعارضان بشكل أساسي دولة إسرائيل كدولة يهودية“.

وكشف مسؤولون من ”القائمة العربية المشتركة“، قبل أيام، عن أن الأوساط الفلسطينية داخل إسرائيل تلقت تهديدات من مسؤولين في حزب ”الليكود“ لإجبارهم على التصويت للحزب وزعيمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في انتخابات ”الكنيست“ المقبلة.

وقالت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، إن ”مسؤولين كبارًا في القائمة العربية المشتركة، اتهموا مسؤولين في حزب الليكود، بمن فيهم أعضاء ووزراء الكنيست بتهديد وتخويف الزعماء الفلسطينيين بحرمانهم من الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية التي يرأسونها إذا لم يشكل الليكود الحكومة المقبلة“.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في ”القائمة المشتركة“، قوله إن ”وزراء وأعضاء كنيست في الليكود مارسوا ضغطًا هائلاً على قادة السلطات المحلية في الأيام القليلة الماضية، لإقناعهم برفع الأصوات لصالح الليكود“.